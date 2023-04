Vanessa Mai: Sie treibt sich vehement in den Ruin

Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Sängerin eine Pause brauchte. 2018 war das. Vanessa war am Ende ihrer Kräfte. Die vielen Auftritte, die vielen Reisen von einer Show zur nächsten. Die Vergleiche mit Helene Fischer. All die Menschen, die ihr sagten, was sie tragen sollte, was sie singen sollte: "Emotional und psychisch war es eine krasse Zeit für mich", erinnert sie sich. Also zog sie sich aus der Schlagerwelt zurück.