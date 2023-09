Vanessa Mai & Ikke Hüftgold: Zuckersüße News! Sie machen es offiziell

Nun scheint es endlich offiziell zu sein! Vanessa Mai und Ikke Hüftgold stehen gemeinsam am Mikrofon und planen ein Duett! Also, das kann man zumindest als aufmerksamer Fan der beiden Schlagergrößen vermuten, wenn man die "Instagram"-Profile im Auge behält. Denn Vanessa Mai postete auf ihrem Kanal ein Foto aus einem Tonstudio und schrieb dazu: "Ich muss euch was beichten. Ich war im Studio… aber es ist ein bisschen anders gelaufen, als ihr vielleicht denkt." Alles weitere ließ die Schwiegertochter von Andrea Berg offen.