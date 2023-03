Vanessa Mai: Zum Weltfrauentag – Jetzt setzt sie ein Zeichen gegen Belästigung

Seit 2017 ist Vanessa glücklich mit Andreas Ferber verheiratet. Doch wie gestaltet sich die Rollenverteilung eigentlich bei den beiden? "Ich würde sagen, dass das bei uns Zuhause gar nicht einmal so ein großes Thema ist und wir in dem Thema der Rollenverteilung recht progressiv vorangehen", so Vanessa. "Ich fahre zum Beispiel oft Auto und Andreas ist der Beifahrer, was in der klassischen Rollenverteilung sicherlich nicht so typisch ist. Auf der anderen Seite wiederum liebe ich, auch wenn es verrückt klingt, Zuhause den Haushalt zu werfen. Keine Ahnung was mich da reitet", erklärt sie lachend.