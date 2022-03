Vera Int-Veen: Bitterer Schlussstrich nach so vielen Jahren!

RTL legt in diesem Jahr sowieso eine Pause mit "Schwiegertochter gesucht" ein. Das Kuppelformat präsentiert Vera Int-Veen bereits seit 2007. Ihre Karriere begann jedoch in der ARD, später wechselte sie zu SAT.1 und moderierte um die 2000. Folgen der Talkshow "Vera am Mittag". Bei RTL war sie danach nicht nur bei "Schwiegertochter gesucht" zu sehen, sondern auch in vielen anderen Formaten des Senders.

