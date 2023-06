Vera Int-Veen: Liebes-Hammer ein Jahr nach dem Aus

Früh in Rente, wer möchte das nicht gerne? Vera Int-Veen jedenfalls hat sich im Mai letzten Jahres in den TV-Ruhestand verabschiedet. Da war sie zarte 54 Jahre jung. Allein 16 Jahre davon hat sie die Ehe-Casting-Show "Schwiegertochter gesucht" moderiert. Beim Neustart der Show schaut sie lieber zu und kommentiert das Geschehen vielleicht von der heimischen Sitzgruppe aus, gemeinsam mit ihrer Gattin Christiane Obermann, genannt Obi, die sie 2016 auf Mallorca geheiratet hat. Absolut schweigend muss man sich Vera jedenfalls nicht vorstellen, das liegt nicht in ihrer Natur. In den sozialen Medien redet sie in Handy-Videos über ihre Heimatgefühle beim Besuch in Meerbusch bei Düsseldorf, über selbstgemachte Pfefferbutter oder ihr Rezeptbuch.