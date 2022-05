Vera Int-Veen: Sie wollte schon vor zwei Jahren die Trennung

"Das war weder irgendwie eine Spontanaktion, sondern das hatte ich schon so eigentlich seit zwei Jahren im Kopf, dass ich sagte: 'Jetzt ist aber mal genug'", offenbart Vera nun in der "MDR"-Talkshow "Riverboat". Ebenfalls ergänzt sie: "Und dann haben die gesagt: 'Komm, mach doch bitte noch ein Jahr!' Und dann habe ich gesagt: 'Ja, ist ja auch schön.' Und irgendwie habe ich gemerkt, es macht mir alles noch so viel Freude - ich liebe Fernsehen, also ich fand das immer gut, was ich gemacht habe - und habe gesagt: 'Das ist jetzt der richtige Moment. Jetzt hören wir mal damit auf.'" Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Vera hat sich ihr TV-Ende gut überlegt. Was die Power-Frau wohl jetzt mit ihrer Freizeit anfängt? Wir können gespannt sein!