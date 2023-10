Verena Kerth & Marc Terenzi: Schlimmer Schicksalsschlag!

Man kennt sie als schrilles, lautes Paar, das gerne feiert und hin und wieder ein bisschen zu tief ins Glas schaut. Die Schlagzeilen um ihre Skandale sind noch frisch in Erinnerung. Doch plötzlich schlagen die beiden überraschend ernste Töne an – der traurige, viel zu frühe Tod einer guten Freundin wurde zum Weckruf, der sie unsanft auf den Boden der Tatsachen holt. "Das Leben ist nicht nur Party und Schickeria. Das Leben kann schneller vorbei sein, als wir alle denken", gibt sich Verena im Gespräch mit "Closer" ungewohnt nachdenklich. "Es ist so traurig, aber vor zwei Wochen ist eine sehr gute Freundin an Krebs verstorben. Und das mit erst 31 Jahren", ergänzt Marc mit Tränen in den Augen.