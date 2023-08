Verena Kerth & Marc Terenzi: Anzeige wegen Körperverletzung! Ein Freund packt aus

Was ist nur bei Verena Kerth und Marc Terenzi los? Die beiden haben sich so heftig in einem Hamburger Hotel gezofft, dass die Polizei eingreifen musste. Wenige Stunden später zeigten sie sich wieder glücklich turtelnd auf ihrem Instagram-Kanal. Jetzt packt ein Freund aus und verrät, wie es wirklich zwischen den beiden läuft...