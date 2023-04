Verena Kerth: Zusammenbruch! Große Sorge um Marc Terenzis Verlobte

Gerade erst schien die Krise mit ihrem Verlobten Marc Terenzi überstanden, nun die nächste Schock-Nachricht: Verena Kerth ist auf einem Event zusammengebrochen und musste medizinisch versorgt werden!

Die letzten Wochen waren nicht leicht für das frisch verlobte Paar: Die vielen Negativ-Schlagzeilen, für die Marc Terenzi sorgte, nagten auch an der Beziehung zu seiner Verena. So gelangten Bilder an die Öffentlichkeit, wie die beiden am Frühstückstisch stritten. Doch diese Zeit scheint jetzt überwunden zu sein: Auf dem Fashion-Event auf Mallorca zeigte sich das Paar bis über beide Ohren verliebt. Oder ist das nur gute Miene zum bösen Spiel?