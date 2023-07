Verona Pooth: Ihr Herz ist gebrochen

Dass die Werbe-Ikone ihren kleinen Sohn Rocco kürzlich mit unzähligen luxuriösen Geburtstagsgeschenken überschüttete, war wohl – neben überströmender Mama-Liebe – auch ein Versuch, den Verlust ihres anderen Sohns zu kompensieren. Denn Diego hat sich wohl endgültig abgenabelt. Dabei hatte Verona doch ganz fest damit gerechnet, dass ihr Großer, der vor zwei Jahren nach Florida an eine Golf-Akademie ging, um an seiner Profi-Karriere zu arbeiten, nach dem Studium in sein gemütliches Elternhaus zurückkehren würde. Doch nun hat der Teenager den Sport-Abschluss in der Tasche und denkt gar nicht daran, seine Zelte in den USA abzubrechen. "Ich möchte mich einfach weiterentwickeln und meine Zeit gut nutzen und der beste Golfer sein, der ich von meinem Potenzial sein kann", verkündet Diego. Seine Mama kann da nur tatenlos zugucken. "Ich hab natürlich gedacht, er kommt wieder und es wäre nur eine Art Austauschjahr. Jetzt gehört er zu den Auswanderern, und ich hab das nicht gewusst. Er kommt einfach nicht wieder", so Verona traurig. Sieht ganz so aus, als könne der kleine Rocco sich ab jetzt über noch mehr mütterliche Aufmerksamkeit freuen …