Verona Pooth: Quälendes Einbruch-Trauma! Sie ist völlig am Ende

Der Schock sitzt tief

Der Schock von Heiligabend steckt ihr noch in den Knochen. Die sonst so fröhliche, extrovertierte Frau wirkt ungewohnt bedrückt. "Man ist total belastet", gibt Verona zu. "Ich merke einfach, wie angespannt ich bin. Sobald hier einer klopft oder einer mal lauter mit mir spricht, zucke ich zusammen." Diese Reaktion sei nach einem Einbruch nicht ungewöhnlich, erklärt der Hamburger Psychiatrie-Professor Claas-Hinrich Lammers im Gespräch mit "Closer".

"Viele Menschen fühlen sich auch über einen längeren Zeitraum in ihren eigenen vier Wänden unwohl, reagieren mit Unsicherheit, Ängsten, vermehrtem Sicherheitsverhalten oder sogar depressiven Zuständen." Selbst eine posttraumatische Belastungsstörung kann entstehen, warnt er. Wie die sich äußert? "Große Ängste und Stresssymptome wie Schlaflosigkeit, hohe Anspannung, Schreckhaftigkeit und vieles mehr." Klingt sehr nach dem, was Verona gerade durchmacht. Wichtig sei in solchen Situationen, so Lammers, "diese Belastung nicht mit sich allein abzumachen, sondern mit vertrauten Menschen darüber zu sprechen." Zum Glück kann Verona da nicht nur auf die Familie zählen, sondern auch auf ihre 600.000 Follower auf Social Media, die an ihrer Geschichte Anteil nehmen. Auch eine Form der Therapie …

