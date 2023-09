Verona & Franjo Pooth: Heftiger Ehezoff! Es flogen Teller

Streiten will gelernt sein! Doch das ist eine schwere Lektion. Schnell wird man persönlich, schnell keift man rum – und manchmal kommt auch ein Teller geflogen! Bei Verona Pooth und ihrem Franjo waren die Auseinandersetzungen am Anfang auch alles andere als gemütlich. Streiten für Fortgeschrittene – das mussten beide erst üben, gesteht die Werbe-Ikone. Aber wirklich beide? Oder meint sie damit vielleicht nur den Göttergatten? Denn er war am Anfang der Beziehung in Streitsituationen schwierig. Meint sie. Wenn südamerikanisches Temperament auf rheinische Gelassenheit trifft, kann das schiefgehen!