Verona & Franjo Pooth: Plötzlich getrennt! „Es ist eine neue Zeit für uns angebrochen”
Verona Pooth und ihr Mann gehen plötzlich getrennte Wege - zumindest für ein Jahr! Jetzt sprechen sie darüber.
Verona Pooth und Franjo sind aktuell räumlich getrennt.
Jetzt machen sie es offiziell: Verona Pooth (57) und ihr Mann Franjo (56) gehen getrennte Wege - zumindest räumlich! Schon vor einiger Zeit verriet die Moderatorin, dass sie nach Dubai ausgewandert ist. Jetzt wird klar: Franjo bleibt in Düsseldorf!
Mit Rocco nach Dubai
Schon Ende August machte Verona die News öffentlich, dass sie nach Dubai ausgewandert ist. Der Grund? Sohn Rocco. „Ich bin ja mit meinem kleinen Sohn in erster Linie für ein Jahr nach Dubai gegangen, weil er wollte unbedingt Austauschschüler sein. Und mit 14 war er mir ein bisschen zu klein”, so die 57-Jährige im Gespräch mit RTL. „Und Franjo hat auch gesagt: ‘Du kannst den kleinen Mann da nicht rüberschicken’.”
Sie wohnen in einem gemieteten Penthouse mit rund 500 Quadratmeter Wohnfläche. Rocco besucht dort bereits eine internationale Privatschule.
Bisher hat sie die Entscheidung nicht bereut und genießt das Abenteuer - aber: „Ich fühle mich da sehr wohl. Aber ich bin auch immer sehr glücklich, wenn ich dann wieder hier in Deutschland bin.”
Räumliche Trennung auf Zeit
Was bisher nicht bekannt war: Franjo bleibt in Düsseldorf. Eine Entscheidung, die ihm nicht leicht gefallen ist! „Ich meine, ich komme klar. Aber ich fliege ja auch einmal im Monat rüber”, so Franjo gegenüber RTL. „Es ist eine neue Zeit für uns angebrochen und die ist spannend. [...] Wir wissen nicht, wie lange wir es machen. Das war ja jetzt erst mal für ein Jahr geplant, dass der Kleine mal rübergeht und schauen wir mal, was kommt.”
Auch wenn die Trennung sicher kein Kinderspiel ist. Franjo und Verona sind seit 21 Jahren verheiratet. Die beiden halten in guten und auch in schlechten Zeiten stets zusammen. Und auch diese Situation werden sie als Team mit Bravour meistern…