Victoria Swarovski: Die Konkurrenz steht schon in den Startlöchern!

Kommendes Jahr feiert Kristall-Erbin Victoria Swarovski ihren 30. Geburtstag. Und trotz ihres jungen Alters kann sie schon auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken.

Denn statt sich auf dem Vermögen ihrer Familie, der das Kristallimperium Swarovski gehört, auszuruhen, wollte sie schon früh im Rampenlicht Fuß fassen. So machte die gebürtige Innsbruckerin erstmals vor 13 Jahren als Popsängerin von sich reden. Dann gewann sie 2016 bei der RTL-Tanzshow Let’s Dance, saß anschließend in der Jury von Das Supertalent und trat vor vier Jahren als Moderatorin von Let’s Dance in die Fußstapfen von Sylvie Meis. Auch hat das Model bereits eine eigene Dirndl-Kollektion.

Wie fesch die – natürlich mit Swarovski-Kristallen veredelten – Modelle sind, zeigen Victoria und ihre fünf Jahre jüngere Schwester Paulina jedes Jahr beim Oktoberfest in München. Die 24-Jährige begleitet ihre große Schwester gerne zu Veranstaltungen auf dem roten Teppich. Für viele Mädchen ist die große Schwester ein Vorbild. "So geht es mir auch", bestätigt Paulina. "Ich bewundere Victoria und versuche, ihr nachzueifern. Und natürlich hole ich mir auch ganz viele Tipps und Ratschläge bei ihr!"

