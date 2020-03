Victoria Swarovski: Die Maske fällt! Jetzt zeigt sie ihr wahres Gesicht

Reddit this

Mit vielen alteingesessenen Teammitgliedern soll (26) es sich bei „Let’s Dance“ verscherzt haben. Vielleicht ist das ja der Grund, warum sie gleich mehrere Neuzugänge mit glitzernden Gaben bedachte – sozusagen als Türöffner zu ihren Herzen…

Bevor der Ernst des Wettkampfs begann, gewährten etliche Teilnehmer auf Einblicke in ihre Garderobe. Und siehe da: Auf einige Kandidaten und Profis warteten auf dem Schminktisch schmucke Schächtelchen mit Armbändern aus dem Hause Swarovski. Auf den ersten Blick eine nette Geste, die bei näherer Betrachtung aber doch etwas seltsam anmutet. Denn warum sollte die Moderatorin einer Tanzshow, selbst wenn es sich dabei um die Erbin einer Kristall-Dynastie handelt, mit Geschenken um sich werfen?

Erkauft sich Victoria Swarovski Sypathie-Punkte?

Womöglich ja, um schon mal vorauseilend Sympathiepunkte zu bunkern. Denn die Nachfolgerin von (41) an der Seite von (41) wurde nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Von den Zuschauern hagelte es vor allem in ihrer ersten Saison harsche Kritik, und auch mit dem Produktionsteam wurde die Österreicherin nicht recht warm, obwohl sie doch nur zwei Jahre zuvor selbst als Kandidatin dabei war. „Sie hat nicht viele Freunde im Team“, verriet damals ein Insider gegenüber "Closer". „Den meisten ist sie egal, manche sind auch genervt von ihr.“

Und offensichtlich fürchtet Victoria nach wie vor, von den Kollegen abgelehnt zu werden – und versucht deshalb offenbar vorsichtshalber, sich bei denen, die sie bislang noch nicht kannten, beliebt zu machen. Dabei legte sie sich richtig ins Zeug, denn der Talisman, den es in dieser Form nicht mal im Online-Shop von Swarovski gibt, hat durchaus tiefere Bedeutung. „Das glücksbringende Augenmotiv funkelt hell in Swarovski Kristall“, bewirbt die Website ein ähnliches Modell mit identischem „Evil Eye“-Anhänger. Mindestens vier der aktuellen „Let’s Dance“-Teilnehmer können die Wirkung des symbolträchtigen testen – und dürften sich bei jeder Runde, die sie weiterkommen, dankbar an die edle Spenderin erinnern.

