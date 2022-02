Victoria Swarovski: Einsam und verlassen! Ihre größte Angst holt sie ein!

Gegenüber "RTL" geriet Victoria nun in Plauderlaune und gab dabei einen intimen Einblick in ihr Innerstes! So berichtet sie, dass sie seit vielen Jahren ein schlimmer Albtraum immer wieder verfolgt. Die Beauty offenbart: "Ich habe einen Albtraum, und der kommt auch immer wieder, dass ich allein gelassen werde." Sie ergänzt: "Das ist für mich so ein Punkt, ich glaube, wenn ich ganz alleine wäre, das wäre für mich ein absoluter Horror. Und das träume ich auch oft, und deswegen ist das für mich ein Albtraum." Wow! Ehrliche Worte, die tief blicken lassen. Doch zu Glück muss sich Victoria um dieses Thema in der realen Welt keine Gedanken machen! Schließlich hat sie mit ihrem Werner nicht nur einen liebenden Ehemann an ihrer Seite, sondern kann auch immer auf die Hilfe ihrer Familie zählen!