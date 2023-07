Victoria Swarovski: "Ich bin sehr glücklich" - Jetzt lässt sie die Bombe platzen

Sie hat zu ihrem 30. Geburtstag das erreicht, wovon viele nur träumen können: Victoria Swarovski kann nicht nur auf eine steile Karriere zurückblicken, sondern hat jetzt auch noch den Mann ihres Lebens gefunden. Was sie sich für die Zukunft wünscht? "In erster Linie wünsche ich mir, dass ich weiter gesund bleibe und weiter das machen darf, was mir Spaß macht. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist und bin wirklich sehr dankbar dafür. Zudem strotze ich vor Tatendrang und bin sehr gespannt darauf, was in den nächsten zehn Jahren noch alles passieren wird", erklärt sie im Gespräch mit "Closer".