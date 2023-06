Victoria Swarovski: Jetzt packt ihr Ex über die Trennung aus

Nach sechs gemeinsamen Ehe-Jahren ist zwischen Victoria Swarovski und Werner Mürz alles aus! Die Moderatorin und der österreichische Unternehmer gaben sich noch 2017 in einer pompösen Trauung romantisch das Ja-Wort, nun ist von ihrer Liebe nicht mehr viel übrig geblieben. Lange blieb die Swarovski-Erbin jedoch nicht alleine - in Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz fand sie kurz nach Bekanntgabe der Trennung ihren Mr. Right. Doch was hat Ex Werner eigentlich dazu zu sagen? Jetzt brach der 46-Jährige sein Schweigen über das Ehe-Aus.