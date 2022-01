Victoria Swarovski: Jetzt spricht sie über ihr dunkelstes Familiengeheimnis!

"Ich war 12 Jahre alt. Und der stand jeden Tag vor der Matte. Und irgendwann mal kamen Briefe und Morddrohungen und er zieht sich und mich sozusagen in den Tod", erläutert Victoria nun beim "Kölner Treff" und ergänzt: "Und da hat meine Mutter, generell meine Eltern, echt Angst bekommen, und ich hatte einen Security für zwei Jahre an meiner Seite. Und dann irgendwann mal kam ein Brief und dann meinte er nur, ich bin zu alt, wir brauchen keine Angst mehr haben. Da war ich 16." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Blick in das Leben von Victoria gewähren! Doch zum Glück konnte die Kristallerbin diese schlimme Zeit hinter sich lassen. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Victoria zukünftig von solchen furchtbaren Ereignissen verschont bleibt...