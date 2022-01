Victoria Swarovski: Sie lässt de Bombe platzen

Als wäre das noch nicht genug, strebt Victoria Swarovski auch noch an, beim "Eurovision Song Contest" anzutreten. "Das wäre so cool, wenn das klappt. Ich würde sofort mitmachen", erklärt sie in der "Bild"-Zeitung. Ob sie aber wirklich antreten darf, haben die Verantwortlichen noch nicht entschieden. Kollidiert das aber nicht mit "Let's Dance"? Die Moderatorin meint, alles unter einen Hut zu bekommen. "Das würde ich schon alles unter einen Hut bekommen"; so Victoria Swarovski.