Victoria Swarovski: Lässt Ehemann Werner Mürz sie im Stich?

Was für ein vorbildlicher Karriere-Sprung! Kristall-Erbin Victoria Swarovski (24) wirbelte noch 2016 auf dem Parkett der beliebten Tanzshow "Let's Dance" umher und begeisterte mit ihrer Disziplin, ihrem strahlenden Lächeln und ihrer herrlich authentischen Art. Das fiel nicht nur dem Publikum auf, sondern auch dem Team von RTL. Die erfreuliche Folge: Victoria darf seit diesem Jahr das erfolgreiche Format an der Seite von Daniel Hartwich (39) moderieren! Doch anscheinend zieht das üble Konsequenzen nach sich...

Sylvie Meis: So macht sie Victoria Swarovski jetzt das Leben schwer

Victoria Swarovski: Wo ist ihr Mann Werner?

Beruflich und privat könnte es mittlerweile nicht besser bei ihr laufen. Seit dem letzten Jahr ist sie mit ihrem langjährigen Freund Werner Mürz (41) verheiratet. Die Hochzeit war ein medial gut inszeniertes, rauschendes Fest, auf dem sich Promis wie Sylvie Meis und Barbara Meier die Klinke in die Hand gaben. Ihr 16 Jahre älterer Mann wusste, worauf er sich einlässt: Victoria ist viel in Deutschland unterwegs, nicht immer Zuhause in Österreich. Er selbst im Immobilieninvestor und hält sich öffentlich eher bedeckt, geht nur selten mit zu Veranstaltungen.

Victoria Swarovski: Lässt Werner sie im Stich?

Bei "Let's Dance" 2016, wo Victoria lange als Favoritin galt und letztlich auch den Pokal mit nach Hause nahm, war er dabei. Darauf angesprochen antwortete er sichtlich stolz: "Ich drücke ihr ganz fest die Daumen und bin ständig dabei. Victoria hat meine Unterstützung und ich freue mich auf noch ganz viele Sendungen." Damals - als sie so erfolgreich war. Doch dann kamen schlimme Zeilen über das hübsche Allroundtalent, das in die großen Fußstapfen von Moderatorin Sylvie Meis trat. "Kann bitte jemand diese verzogene, reiche und echt schlechte Göre raus schmeißen. 'Papa kaufst du mir Lets Dance? - 'Klar mein Kind. Du darfst sogar die Sylvie ersetzen!'", um nur eines zu nennen, das nicht unter die Gürtellinie geht. Vergessene Telefonnummern, grammatische Fehler, Verhaspler. All das nahmen ihr die Fans der Show krumm. Und ausgerechnet jetzt in dieser schwierigen Zeit fehlt eine Person, die ihr immer Halt gibt: Ihr Werner!

Schämt er sich etwa für die Patzer seiner Frau? Diese Frage beschäftigt ihre Fans schon seit einiger Zeit. Geäußert hat sie sich nicht dazu. Aber viele sind sich sicher: Er ist garantiert öfter bei ihr, um sie zu unterstützen. Nur eben nicht vor der Kamera. Das frisch getraute Paar hält ihre Beziehung ohnehin eher zurück, da liegt es nahe, dass Werner zwar backstage ist, sich aber nicht ins Rampenlicht drängt. Er weiß ja, dass das Victorias Metier ist. Und er weiß sicher auch, dass sie schnell lernt und nächstes Jahr bei "Let's Dance" sicherlich keine groben Fehler mehr macht!