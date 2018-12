Victoria Swarovski: Mager-Krieg mit ihrer Schwester!

Wer ist schlanker? Diese Frage scheint (25) und ihre Model-Schwester Paulina (20) momentan anzutreiben. Denn beide Kristall-Erbinnen haben Jobs, bei denen sie sich kein Gramm zu viel auf den Hüften leisten können...

Nach der Teilnahme bei „Let’s Dance“ 2016 kam Victoria Swarovski offensichtlich auf den Geschmack. Durch das knallharte, fast tägliche Training sah sie von Show zu Show fitter und schmaler aus. Für die Verwandlung vom unscheinbaren Mädchen zur sexy Show-Amazone bekam sie Komplimente – und wurde letztendlich auch zur „Dancing Queen“ gekürt. Was für ein Durchbruch! In der elften Staffel der Tanzshow stand sie dann wieder in engen, kurzen Kleidern auf der Bühne. Diesmal allerdings ganz vorn: Victoria wurde als schillernde Co-Moderatorin von (40) engagiert. Der Job, den vorher (40) hatte.

Victoria Swarovski hungert mit Schwester Paulina

Auch bei Victoria zu Hause, bei ihrer Familie, geht es immer wieder um Äußerlichkeiten und wie man sie optimieren kann: Schwester Paulina ist nämlich ein gefragtes Model. Sie wurde von einer Hamburger Agentur unter Vertrag genommen, lief im letzten Jahr auf der Berliner über den Catwalk und wird seitdem häufig für Fotoshootings gebucht. Ein Job, für den Paulina akribisch auf ihr Gewicht achten muss.

Victoria Swarovski: Peinliche Photoshop-Panne!

Wie wichtig es auch Victoria ist, um keinen Preis aus der Form zu geraten, erzählte sie mal in einem Interview: „Am Ende des Tages kommt es darauf an, was man isst. Es funktioniert nur über Ernährung.“ Zwar gönne sie sich im Urlaub auch mal was, aber „danach gehe ich wieder auf Diätmodus“. Und weiter: „Wenn ich Lust auf Spaghetti habe, esse ich sie, aber dann esse ich am nächsten Tag etwas leichter, zum Beispiel Salat mit Fisch.“ Dazu kommt jede Menge Sport – Kickboxen, Schwimmen, Laufen. „Alles, damit der Stoffwechsel nach oben geht. Ich versuche immer, etwas anderes zu machen, damit der Körper sich nicht daran gewöhnt.“

Mager-Show bei Instagram

Victoria und Paulina haben gelernt, sich optimal zu inszenieren. Sie wissen: Die Kamera verzeiht nichts. Jedes Extra-Kilo wird gierig von den Fotografen eingefangen. Und dann gnadenlos abgestraft. Bei Paulina von ihren Kunden, bei Victoria von den Zuschauern. Ein ungeheurer Druck, dem die beiden Schwestern da ausgesetzt sind. Und der schnell zu einem extrem gefährlichen Konkurrenzkampf führen kann...