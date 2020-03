Victoria Swarovski: Trauriges "Let's Dance"-Aus!

Oh je! Darüber wird sicherlich überhaupt nicht erfreut sein...

Sylvie Meis: Fatale Entscheidung aus Verzweiflung!

Victoria Swarovski löste Sylvie Meis ab

Die Nachricht schlug damals ein wie eine Bombe, als bekannt gegeben wurde, dass Victoria Swarovski die Moderations-Rolle von Sylvie Meis bei "Let's Dance" übernimmt. Vor allem alles Sylvie-Fans zeigen sich sichtlich geschockt über die Entscheidung von " " und äußerten öffentlich ihren Unmut. Doch obwohl Victoria Swarovski mittlerweile ein fester Bestandteil der "Let's Dance"-Crew ist, könnte nun auch sie bald um ihren Job bangen...

Wird Ilka Bessin "Let's Dance"-Moderatorin?

Während Ilka Bessin in der aktuellen "Let's Dance"-Staffel die Fan-Herzen schon mit ihren Auftritten auf dem Tanzparkett höher schlagen ließ, werden nun einige Stimmen laut, die der Meinung sind, dass Ilka in den zukünftigen Staffeln den Job als Moderatorin übernehmen sollte. So heißt es via "Social Media": "Ilka Bessin sollte definitiv im nächsten Jahr die talentlose Swarovski ersetzen. Sie ist so unterhaltsam und sympathisch." sowie "Müssen wir erst eine Petition starten oder kriegt RTL es auch alleine hin, Ilka zur Moderatorin neben Hartwich zu machen?" Autsch! Was Victoria wohl darüber denkt? Bis jetzt gab sie dazu jedenfalls kein Statement ab...

Oh je! Werden Laura Müller und diese Hürde meistern?