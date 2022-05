Victoria Swarovski & Werner Mürz: Baby-Hammer! Sie lässt die süße Bombe platzen

Victoria plaudert intime Details aus

Doch noch kurz zu "Let’s Dance", wo sich die Promis gerade Richtung Zielgerade auf der Tanzfläche quälen: Dort hatte Vic mit ihren heißen Outfits zuletzt für ganz schön Wirbel gesorgt. "Man sollte sich als Frau nicht so präsentieren", schimpfte eine Zuschauerin via Instagram, viele giftige Kommentare gingen unter die Gürtellinie, sodass der Sender eingriff und ein Statement veröffentlichte: "Unser Moderationsteam trägt das, was es möchte. Und das ist auch gut so. ‚Let’s Dance‘ ist eine Show, und dazu gehören auch ausgefallene Outfits."

Victoria durfte ihrem Stil also treu bleiben – und jetzt legt sie noch eine Schippe drauf: Die hübsche Österreicherin zeigt sich als Werbegesicht für Lascana in sexy Dessous, nahm "Closer" mit hinter die Kulissen des Shootings in Südafrika – und plauderte locker wie immer über ihre Ehegeheimnisse und ihre Zukunftswünsche … Seit fünf Jahren ist Vici mit ihrem Werner verheiratet – und legt immer noch sehr viel Wert auf Abwechslung, wie sie verrät: "Eine Beziehung ist auch mit Arbeit verbunden. Man sollte sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen", verrät sie. "Ich finde gerade, wenn man sich sexy Unterwäsche kauft und sich hübsch für seinen Partner macht, entflammt man das Feuer ganz schnell wieder!" Ihr Mann dürfte sich also freuen … Worauf sie beim Kauf achtet? "In erster Linie muss es mir gefallen und ich muss mich wohl und sexy fühlen. Als Nächstes überlege ich, ob es auch meinem Partner gefallen würde, und dann entscheide ich. Ich bin offen für viele Designs, aber das ist zweitrangig. Am wichtigsten ist die Passform", sagt sie.

Bekanntlich helfen hübsche Dessous auch bei der Baby-Planung! Ja, richtig gelesen: Die 28-Jährige wünscht sich tatsächlich Nachwuchs, trotz ihres Erfolgs und ihrer Shows im TV. Gibt’s etwa schon süße Neuigkeiten? Swarovski lacht: "Man kennt das ja, wenn man sagt, man wünscht sich Kinder, muss das für die Öffentlichkeit immer sofort passieren. Sagen wir es so: Ich würde mich freuen, in der Zukunft mal Mama zu werden", so die hübsche Moderatorin diplomatisch. Na, dann mal rein in die Dessous – und ab ins Ehebett …

