Victoria von Schweden: Trennung von Prinz Daniel? Jetzt machen sie es offiziell!

Trotz eines Statements der Pressesprecherin des schwedischen Palasts, in dem Margareta Thorgren eine Scheidung von Prinzessin Victoria von Schweden und Prinz Daniel dementierte, waren die Gerüchte damit noch nicht komplett verstummt. Deswegen sah sich der Palast nun gezwungen, sich auf Facebook an das schwedische Volk sowie Royal-Fans zu wenden und in einem offiziellen Statement die Gerüchte ein für alle Mal im Keil zu ersticken.