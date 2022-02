Fürst Albert: Jubel-News! Charlène kehrt zurück ins Fürstentum

Das klingt doch schonmal sehr zuversichtlich! Nach den beschwerlichen Monaten, die hinter der monegassischen Fürstenfamilie liegen und Charlène ja bereits mit ihrem, gesundheitlich bedingt, nicht enden wollenden Aufenthalt in Südafrika so lange von ihren Liebsten getrennt war, wäre ihnen eine Familienzusammenkunft doch wirklich zu wünschen. Bleibt nur zu hoffen, dass sich Charlènes Zustand weiterhin verbessert und sich Alberts Hoffnung, dass seine Frau schon bald wieder bei ihm in Monaco sein kann, wirklich bewahrheitet.

Oder möchte das Fürstin Charlène etwa gar nicht? Schon lange wird rund um ihre Ehe mit Fürst Albert wild spekuliert. Mehr dazu im Video: