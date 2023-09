Vincent Gross: Krankenhaus-Fiasko! Große Sorge um den Schlagerstar

Vincent Gross hat für mächtig Aufregung bei seinen Fans gesorgt. Denn der Schlagersänger postete in seiner "Instagram"-Story ein Foto, das seine Follower in große Sorge versetzte! Es war zu erkennen, dass der Schlager-Newcomer sich in einem weißen Raum mit vielen Kabeln und Kopfhörern befand. Was war da los?

Nun endlich die Auflösung! Denn Vincent Gross machte mit seinen Followern ein Ratespiel. Sie sollten herausfinden, wo er sich befand und gab den Hinweis, dass es "nicht im Studio" sei, um Musik aufzunehmen. Ein User vermutete, dass sich der 27-Jährige in einem Hörakustik-Studio befinde. Diese Vermutung kommentierte der Sänger nun und sorgte damit für des Rätsels Lösung: "Fast! Ich war im Krankenhaus für einen Check-up nach einem kleinen Hörsturz… Aber zum Glück befinde ich mich bereits auf dem Weg der Besserung." Oha!

Die Hintergründe zu seinem Hörsturz ließ er unkommentiert. Keine Aufklärung darüber, wie es dazu kommen konnte und wie es für den Sänger weitergeht. Einzig und allein die Nachricht, dass er sich auf dem Weg der Besserung befindet. Immerhin! Das ist wohl auch das Wichtigste. Doch für einen Musiker ist ein Hörsturz trotzdem ein absolutes Fiasko...