Vincent Gross: Wilde Weihnachtssause? Erst Ouzo, jetzt Glühwein!

Dem Schweizer Vincent Gross gelang 2014 sein Durchbruch als Schlagersänger beim Swiss Talent Award. Nachdem er 2015 bei der Pop-Schlager-Show "Hello Again" als Newcomer vorgestellt worden war, folgten in den nächsten Jahren seine ersten Alben "Rückenwind" (2017), "Möwengold" (2018) und "Hautnah" (2021). Sein Album "Frei" chartete in Deutschland auf Platz 4 und landete nun in der Schweiz erneut auf der 1. Seine Liebe zu geistigen Getränken entdeckte Vincent 2023 mit seinen Partyschlager-Hits "Ouzo" und "Glühwein", die gute Laune und Leichtigkeit transportieren.

Mit "Stars um 10 Hautnah" startete der Künstler 2020 sein eigenes Live-Talk-Format auf YouTube, in dem er prominente Gäste wie unter anderem Eloy de Jong, Giovanni Zarrella, Luca Hänni und Ross Antony empfängt.

Dieses Jahr feierte Vincent auch sein erstes Reality-TV-Debüt. Bei RTL nahm er an der neuen Reality-Krimi-Show "Die Verräter - Vertraue niemandem!" teil - und gewann! Zusammen mit Freundin Anna-Carina Woitschack erspielte er sich das Preisgeld von 50.000 Euro. Darauf erstmal einen Glühwein!