Voll Assi Toni: Was wurde aus der Youtube-Legende?

Es war eine Zeit, in der kuriose Youtube-Videos noch nicht rasend schnell über Facebook verbreitet wurden. Und trotzdem wurde Assi Toni mit "Die Wahrheit" zum absoluten Hit im Netz.

Mit einem Gemisch von Fremdscham, Ekel, ein bisschen Zustimmung und jeder Menge Spaß sah man 2006, wie Halb-Italiener Toni sich zehn Minuten lang in feinstem Offenbacher-Hessisch über die Frauenwelt ausließ.

Ein Großteil seiner Aussagen geht dabei so unter die Gürtellinie, dass viele Männer sich - sozusagen pauschal - bei ihren Freundinnen und Frauen dafür entschuldigten. Er wurde als frauenverachtend, lustig, peinlich und total asozial bezeichnet, aber das Video wurde wie verrückt geklickt.

Assi Toni wurde zum Internet-Hype

Assi-Toni wurde Teil deutscher Netzkultur. Eine wahre -Legende. "Bam! Babam!", rief er, während er schilderte, wie Sex für ihn aussehen sollte. Bis heute ist dieses "Bam! Babam!" hängen geblieben.

Seinen Hype nutzte er aber nie wirklich aus. Er produzierte ein paar Assi-Toni-T-Shirts, aber es wurde schnell wieder ruhig um ihn. "Ich wollte nie damit reich werden und will auch ein ganz normaler Offenbacher bleiben", sagte Toni später in einem Interview mit OP-Online.

Wer ist die Freundin von Voll Assi Toni?

Lediglich ein Beitrag, der ausgerechnet auf dem Kultur-Sender Arte lief, brachte den Hessen 2010 noch einmal ins . Zu diesem Zeitpunkt lebte er schon drei Jahre in einer festen Beziehung. "Sie kannte mich zwar vom Video, aber sie hat dann auch gemerkt, dass ich nur ein Mensch bin", sagte er später darüber.

Arno Dübel: Überraschende Neuigkeiten von dem Kult-Arbeitslosen

Weitere vier Jahre später hat Toni sich auch aus dem Youtube-Geschäft zurück gezogen. Das letzte Video ging vor fünf Jahren online. Tod ist er allerdings nicht. Zwischenzeitlich tauchten diese Gerüchte, ähnlich wie bei anderen Websensationen wie Psycho-Andreas, über ihn auf.

Assi Toni macht Karriere

Auf seiner -Seite verkündet er jedoch, dass er den "Voll-Assi-Toni" nicht ganz ruhen lassen will: "Also ihr Leutz! Da ich so oft Anfragen bekomme wegen Junggesellenabschieden und Partys, ob man mich mieten kann, habe ich mich fest dazu entschlossen das durchzuziehen!"

