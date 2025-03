"Die Verräter" – Staffel 3: Let's Dance-Knaller! Diese Teiilnehmer sind dabei

"The 50"

Nach Aus - Sandra Sicora & Nikola Glumac haben es getan

Frühes Aus bei "The 50"? Kein Problem für Sandra Sicora! Nach ihrem Exit gönnte sie sich einen spontanen Urlaub in Portugal und ist dabei nicht allein. Ausgerechnet Playboy Nikola Glumac ist ihre Urlaubsbegleitung. Was lief da wirklich?