Walentina Doronina: Der nächste Schlag! Es wird immer schlimmer

Trotz der Auseinandersetzung scheinen viele Fans kein Verständnis für Walentina und Can zu haben. Auf dem Instagram-Kanal des Senders häufen sich mittlerweile die Kommentare von empörten Zuschauern, die den Fehler bei dem Paar sehen. Viele wünschen sich, dass den beiden in Zukunft keine Plattform mehr geboten werden soll:

"Walentina müsste von RTL komplett ausgeschlossen werden, für jegliche Projekte. Das wäre ein Statement!!!"

"Boykottiert Walentina sofort aus euren Sendungen, sonst werde ich RTL+ kündigen und ich werde es nicht alleine tun!"

"Schämt sich RTL nicht, dieser Walentina eine Bühne zu geben? Gehen denn Einschaltquoten über alles, sodass man Dauerbeleidigungen keinen Riegel vorschiebt?"

"Unterstützt eure Fans, indem IHR solche Kandidaten wie Mike Cees und Walentina NIE wieder bei RTL in solche Shows einladet! So was will niemand sehen!"

Doch es gibt auch Fans, die Walentina unterstützen. "Mittlerweile mag ich die beiden, alleine schon wegen ihrer Ehrlichkeit! Und ganz egal, ob man jemanden mag oder nicht, Gewalt ist absolut unterste Schublade", schreibt ein User auf dem Instagram-Kanal der Reality-TV-Queen.

Bleibt abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt, denn das letzte Wort ist hier bestimmt noch nicht gesprochen...