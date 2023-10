Walentina Doronina & Gigi Birofio: Diese krassen Gewaltszenen zeigt RTL!

Walentinas Verlobter Can übte bereits über Social Media Druck auf RTL aus, dass die Prügel-Szenen wirklich ausgestrahlt werden und das Ganze nicht verharmlost wird. "Ich wurde im Sommerhaus von einem Mann geschlagen!", bestätigte Can und postete sogar einen Arztbefund als Beweis. "Andernfalls werde ich es mir zur Lebensaufgabe machen, das, was dort passiert ist, an die Öffentlichkeit zu bringen, damit es jeder erfährt." Mittlerweile wurde sogar die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. "Wir sind leider gezwungen, diesen Weg zu gehen, weil wir anders nicht angehört wurden. Ich habe keine Angst vor einem TV-Sender oder eine Produktion!", stellte Walentina klar.

Jetzt hat die "BILD"-Zeitung herausgefunden: RTL wird die Gewaltszene tatsächlich zeigen! "Du meckerst, weil ich dich Lutschpuppe genannt habe", schimpft Gigi in der Vorschau über Can. Anschließend kontert Walentina: "Du hast dein Gesicht vor ganz Deutschland verloren, du dreckiger Hund!" Warum der Streit so eskaliert ist? Das erfahrt ihr heute Abend ab 20:15 Uhr HIER bei RTL+.* Im TV wird die Folge eine Woche später ausgestrahlt.