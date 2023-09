Walentina Doronina & Can: Trennung nach dem "Sommerhaus der Stars"? Diese Nachrichten sind alarmierend

Im "Sommerhaus der Stars" sorgt Walentina Doronina mit ihrer aufbrausenden Art für Aufsehen. Viele Fans der Sendung wollen nicht mehr einschalten, weil sie sich so sehr am Verhalten der Reality-TV-Schönheit stören. Besonders der Umgang mit ihrem Verlobten, Can Kaplan, wird im Netz heftig kritisiert. Viele raten ihm sogar dazu, die Beziehung mit der Blondine zu beenden!