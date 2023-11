Wer stiehlt mir die Show?: Enthüllt! Diese Stars sind in der nächsten Staffel dabei

Klaas Heufer-Umlauf

Frau & Kinder - So lebt der ProSieben-Star privat

Auf ProSieben sind Klaas Heufer-Umlauf und sein Kumpel Joko Winterscheidt unzertrennlich. Kaum eine Woche vergeht, in der sich das schlagfertige Duo nicht gemeinsam in ein krasses Abenteuer stürzt. Seine Freundin Doris Golpashin versteckt Klaas dagegen lieber vor den Augen der Welt. Dabei ist auch die hübsche Frau an seiner Seite ein waschechter Promi.