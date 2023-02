"Wetten, dass...?": Nächste Sendung doch schon im April!

Bereits im April soll es nämlich zum ZDF-Jubiläum ein Wiedersehen mit der beliebten Samstagabendshow geben. Zum 60-Jährigen bestehen des Senders bringt das ZDF "Die Show der Shows" an den Start, in der sich "prominente ZDF-Köpfe die Ehre als Kandidaten in einem unterhaltsamen Mix aus beliebten Show-Klassikern geben". Zu den Klassikern zählen unter anderem "Wetten, dass...?", "Der Große Preis" oder die "ZDF-Hitparade". Erst live während der Sendung erfahren die Promis und auch Zuschauer, wer sich mit welchem der Formate beschäftigen wird.

