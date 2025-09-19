Die Trennung von Oliver Pocher, das Leben als Mutter, der Spagat zwischen Karriere und Familie sowie die neue Beziehung zu Christian Düren: All das könnte im Gespräch zwischen Amira und Marlene Lufen offen angesprochen werden. Besonders das Thema „emotionales Multitasking“ scheint sich wie ein roter Faden durch die Folge zu ziehen, denn Marlene fasst zusammen: „Es geht darum, das eigene Leben zu stemmen und trotzdem ein gesundes Leben zu führen und den Kindern etwas Schönes zu vermitteln.“ Amira bestätigt: „Oh ja, großes Thema bei uns gewesen.“