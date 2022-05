Will Smith: Nach Ohrfeigen-Gate - dieser Star macht ihn zur Lachnummer!

Dass Will Smith sich von seinem Ohrfeigen-Gate nun erst einmal erholen muss, ist offensichtlich. Bis jedoch einmal Gras über die Sache gewachsen ist, dauert es wohl noch einige Zeit. Auch seine Schauspiel-Kollegen scheinen den Oscar-Eklat noch nicht vergessen zu haben. Vor allem Einer nicht - Benedict Cumberbatch. Der Marvel-Star war bei den Oscars in der gleichen Kategorie für seinen Film "Power of the Dog" nominiert, in der sich Will Smith mit "King Richard" am Ende den Oscar sicherte.

In der US-Show "Saturday Night Live" kann sich der "Doctor Strange"-Schauspieler, dann einen kleinen Seitenhieb an seinen Hollywood-Kollegen nicht verkneifen und nimmt sein Ohrfeigen-Ekalt auf die Schippe. Nachdem er für die Late-Night-Show einen Sketch vorbereiten sollte, wurden ihm vom SNL-Team nur Ideen für "Doctor Strange"-Anspielungen zugesendet. Doch Benedict wolle nicht immer nur auf seinen Marvel-Charkter reduziert werden, er habe ja auch in anderen Filmen mitgespielt. Zum Beispiel in "Power of the Dog":