Willi Herren & Elena Miras: Der Streit eskaliert!

In der thailändischen Villa sind nämlich zwei aufeinander getroffen, die sich überhaupt nicht ausstehen können: Willi Herren und Elena Miras! Bereits im "Sommerhaus der Stars" gerieten die beiden gewaltig aneinander. Zwar ging es in der ersten "PuP"-Folge noch relativ gesittet ab, doch das bleibt nicht so. In einem Vorschautrailer ist bereits zu sehen, wie sich Willi und Elena in die Haare kriegen. "Aber die pisst mir damit ans Bein", schreit der Ballermann-Star in dem kurzen Clip. Woraufhin die ehemalige "Love Island"-Gewinnerin droht: "Komm' mir nicht zu nah!" Im Interview mit "Promiflash" verrät Willi, dass der Zoff noch viel heftiger wird: