Willi Herren & Katy Bähm: Enthüllt! Das passierte hinter den Kulissen

Außerdem veröffentlicht die ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin ein gemeinsames Bild, das nach den Dreharbeiten in Thailand entstanden ist. "Das war nach dem Finale. Da hat er mich so fest in den Arm genommen und mir gesagt, er hätte es mir auch gegönnt und, dass ich stolz auf mich sein kann." Eine halbe Stunde saß Katy ergriffen auf der Straße, "weil ich das alles nicht realisiert habe und dieser Druck in dem Moment einfach abfiel."

Warum mussten Henrik Stoltenberg und Chris Töpperwien "Promis unter Palmen" vorzeitig verlassen? Das erfahrt ihr im Video: