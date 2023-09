GZSZ: Schock-Enthüllung! TV-Aus nach 31 Jahren?

Dabei ist es gerade so spannend im Kolle-Kiez. Als Auftragskillerin Zoe (Laura Dandelion Seibert) aus dem Krankenhaus fliehen will, wird sie von der Polizei erwischt. Kurzerhand nimmt sie Yvonne (Gisa Zach) als Geisel und versucht, mit dem Hubschrauber zu fliehen. Jo Gerner (Wolfgang Bahro) versucht alles, um seine Frau zu retten. In letzter Sekunde kann sich Yvonne aus Zoes Fängen befreien und das SEK feuert einen tödlichen Schuss ab...