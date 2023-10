"GZSZ"-Lars Pape: Abschied am Set! "Ich habe geheult wie ein Schlosshund"

Nach langem Hin und Her steht Michi endlich zu seinen Gefühlen. "Letztendlich merkt Michi, dass er Maren einfach nicht aus seinem Kopf und vor allem nicht aus seinem Herzen bekommt. Egal, was er tut. So sehr er das mit Nicole auch wollte, es funktioniert nicht. Und als er erfährt, dass Maren in den USA ein Job-Angebot erhält, stellt das für ihn den 'Point of no Return' dar – jetzt oder nie", erzählt Lars gegenüber Sender RTL.