Yasin Mohamed: Nach Vorwürfen – erster TV-Job weg?

Für Yasin Mohamed kommt es immer dicker: Erst gab es schwere Vorwürfe seiner Ex-Flamme Sophie Imelmann, jetzt ziehen die ersten Programm-Macher die Notbremse. "Yasin pausiert vorerst bei Lafa. Danke für euer Verständnis", hieß es in einem knappen Statement auf Social Media von RTLZwei.

Dabei gehört der 33-Jährige ehemalige Basketball-Profi zu den Stars der Realityshow "La Familia – House of Reality", die das WG-Leben von Influencern zeigt. Was die Pause genau bedeutet – dazu hüllt sich RTLZwei in Schweigen. Vermutlich wollen die Programm-Macher abwarten, was in den nächsten Wochen noch geschieht – und dann weiter entscheiden. Damit ist unklar, ob Yasin überhaupt in die Show zurückkommt.