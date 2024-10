"Love Island VIP": Frauenheld Yasin Mohammed erlebt sein blaues Wunder!

Seine einzige Hoffnung sieht er derzeit in einem Couple mit Melissa Damilia (29), wobei er sich hier noch der harten Konkurrenz von Mitstreiter Marcellino Kremers (31) stellen muss. Völlig frustriert sucht er deshalb Rat bei seinem Kumpel Gigi Briofio (25) und seiner Ex-Freundin Yeliz Koç (30): "Was soll ich machen? Marcellino hängt dauernd bei Melissa am Arsch!"

In Folge 1 stand außerdem noch ein mögliches Couple zwischen Melissa und ihrem Ex-Freund Danilo Cristilli (27) im Raum - an allen Fronten also ein harter Kampf für Yasin!