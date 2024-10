"Love Island VIP"-Kandidat Kymani Yade: Berühmte Familie! So tickt der Reality-TV-Newcomer

Obwohl Kymani noch nie vor der Kamera in einer Reality-Show stand, ist er kein Unbekannter in der Unterhaltungsbranche – dank seiner berühmten Familie. Seine Mutter ist niemand Geringeres als Daisy Dee, die in den 90er Jahren durch ihre Moderation der beliebten Sendung „Club Rotation“ auf dem Musiksender VIVA bekannt wurde. Auch als Sängerin feierte sie Erfolge, insbesondere mit ihrem Song „Crazy“, der es in die US-Charts schaffte. Jüngeren Zuschauern dürfte sie vor allem durch ihre Teilnahme an „Kampf der Realitystars“ 2023 ein Begriff sein.