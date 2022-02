Yelic Koc: Alles Lüge! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

In ihrer Instagram Story meldet sich die Neu-Mama jetzt seit langem mal wieder bei ihren Fans zu Wort und verkündet, dass sie ihre Anhänger hinters Licht geführt hat. Jedoch aus einem guten Grund - sie wird Teil der diesjährigen Staffel "Kampf der Realitystars" sein! Aus diesem Grund wäre es zu offensichtlich gewesen, wenn Yeliz ihren Fans verraten hätte, dass sie in Thailand ist, da dort die Dreharbeiten zu dem Reality-Format stattfinden. Ihre Teilnahme an der Show sollte schließlich noch ein Geheimnis bleiben. Deswegen behalf sich Yeliz einer kleinen Notlüge und verkaufte ihren Followern, dass sie schlicht und einfach einen Familienurlaub in Sri Lanka macht. Dazu äußert sie sich nun in ihrer Story so: