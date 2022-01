Yeliz Koc: Schock! Blutiges Drama in Sri Lanka

Au weia! Diese Entscheidung bereute die Influencerin wohl direkt wieder. Viel Urlaubsaction wird ihr wohl in nächster Zeit nicht geboten sein. Weiter lässt sie ihre Fans wissen: "Jetzt muss ich mich erstmal ausruhen, bisschen lieg bleiben. Nicht, dass ich hier noch Kreislauf kriege und hier noch Umkippe, weil ich so viel Blut verliere. Und ja, schön doof, also der Urlaub könnte nicht besser sein". Schade, so hat sich die frischgebackene Mama ihren Familientrip wohl auch nicht vorgestellt...

Was die letzten Monate schon alles bei ihr los war, erfährst du im Video: