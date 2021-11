Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Liebes-News! Baby Snow lässt ihr Glück neu aufleben

Ist doch noch nicht alles verloren? Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc reißen sich nach vielen Wochen voll Drama und öffentlichen Streitereien nun endlich für Baby Snow Elanie zusammen. Sie meistern den Familienalltag trotz Trennung und sind beide so viel wie möglich gemeinsam für ihre kleine Tochter da. So viel gemeinsame Zeit schweißt zusammen. Liegt da doch wieder mehr in der Luft? Jimi Blue äußert sich nun zu den Spekulationen.