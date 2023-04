Yeliz Koc: Beziehungs-Krise? Jetzt spricht sie Klartext

In ihrer eigenen Dating-Show "Make Love, Fake Love" lernte Yeliz Koc endlich ihren Mr. Right kennen. In Jannik Kontalis fand die hübsche Brünette endlich ihr Glück. Oder ist die Liebe etwa bereits wieder erloschen? Von dem neuen Mann an ihrer Seite ist auf ihrem Instagram-Account eher selten etwas zu sehen. Hat es sich schon wieder ausgeturtelt? Jetzt spricht die Mutter der kleinen Snow Elanie Klartext.