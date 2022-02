Yeliz Koc: Neue Wohnung mit Jimi? Die Koffer sind schon gepackt

Yeliz packt ihre Koffer

"In der Wohnung gibt es einfach zu viele Probleme", klagt Yeliz. Deshalb soll es für sie, Töchterchen Snow und Hündchen Luna bald in eine neue Wohnung gehen. "Zieht Jimi mit in die neue Wohnung?", wollen die Fans wissen. "Neinnn", antwortet die 28-Jährige prompt. Doch sie stellt auch klar, dass Jimi die kleine Snow immer besuchen kann: "Wann immer es bei ihm passt. Er wird immer ihr Vater bleiben und kann sie jederzeit sehen."

Und wenn Jimi mal keine Zeit hat, ist Yeliz zum Glück nicht ganz alleine. "Es ist auf jeden Fall eine große Hilfe, wenn man Unterstützung hat. Meine Mutter hilft mir sehr viel", freut sie sich. "Ohne sie würde ich es nicht so gut hinbekommen. Ich habe großen Respekt vor allen Mamis, die alles alleine packen."

