Yeliz Koc: Polizei vor der Tür! Jetzt geht Jimi Blue Ochsenknecht zu weit

Damit hätte nicht mal die Bachelor-Beauty noch gerechnet - wegen ihres Ex Jimi Blue Ochsenknecht statteten ihr nun zwei Polizeibeamten einen Besuch zu Hause ab. Ein Schock für die Mutter einer Tochter, die zu dem Zeitpunkt nicht wusste, was los war. Nun verriet Yeliz Koc jedoch, was die Polizei wirklich bei ihr gesucht haben.